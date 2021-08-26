В центре Челябинска до конца этого года от Сада камней до «Мегаполиса» обустроят новый светофор

По улице Красной заузят проезжую часть

В Челябинске на улице Красной в этом году будет установлен временный светофор. Он появится на пути от Сада камней к новой набережной реки Миасс за «Мегаполисом». Мэрия пересмотрела схему движения на Красной и в рамках благоустройства новой набережной и территории у дворца спорта «Юность» организует безопасное пересечение проезжей части пешеходами, сообщает пресс-служба челябинской администрации.

Напомним, на прошедшем 23 августа аппаратном совещании главы города Наталья Котова поручила управлению по архитектурно-градостроительному проектированию и комитету дорожного хозяйства в кратчайшие сроки разработать проект схемы организации движения, который позволит пешеходам, гуляющим по набережной, безопасно пересекать дорогу от Сада камней к «Мегаполису».

«В этом году проект будет реализован по временной схеме. С помощью разметки и вертикальных ограничителей в этом месте будет проведено заужение проезжей части до четырех полос, установлен светофор на консольной опоре, параллельно пешеходному переходу будет обозначена велодорожка», — пояснили в пресс-службе мэрии.

На следующий год перед ДС «Юность» пройдет благоустройство, и переходу придадут завершенный вид. На месте заужения появятся деревья, на пешеходном переходе будет обустроен островок безопасности и появятся велодорожки и тротуары.