В центре Челябинска до конца 2022 года еще 7 зданий украсят подсветкой

Преобразятся дома на улицах Цвиллинга, Кирова и проспекте Ленина

В Челябинске многоквартирные дома на гостевых маршрутах украшают архитектурно-художественной подсветкой. В темное время суток ее можно увидеть на десяти зданиях, расположенных на площади Революции и проспекте Ленина. До конца года преобразятся еще семь объектов, сообщила глава города Наталья Котова.

На четырех домах по адресам: улица Энгельса, 28, 65, проспект Ленина, 64 и Володарского, 33 — подсветка засияет после завершения ремонта фасадов.

«До конца года подсветку планируем разместить еще на семи объектах: проспект Ленина, 41, 53, 66, 68; улица Цвиллинга, 34; улица Кирова, 110, 167», — рассказала Наталья Котова на своей странице в соцсети.

По словам мэра, работу продолжат и в 2023 году.

Напомним, к концу года в центре Челябинска появятся новые праздничные украшения. Администрация города объявила аукцион по поиску подрядчика. Начальная цена контракта на без малого 20 новых арт-объектов и разноформатной подсветки — 27,6 миллиона рублей. В техническом задании перечислены объекты, которые будут установлены в центре. В их числе «Шар Луна» на Кировке.

Также нашли подрядчика для установки на фасаде бывшего кинотеатра «Родина», а ныне Зала органной и камерной музыки системы архитектурно-художественного освещения. Светильники придадут объекту культурного наследия регионального значения торжественный вид и подчеркнут его особенность.

