В центре Челябинска до 29 мая изменят четыре троллейбусных маршрута

На проспекте Ленина модернизируют контактную сеть

С 27 мая в Челябинске закроют движение троллейбусов на проспекте Ленина от Свердловского проспекта до кольца парка Гагарина. Ограничения продлятся до 5 утра 29 мая. На это время троллейбусы № 10, 14, 17, 19 изменят свои маршруты, сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Изменения связаны с модернизацией контактной сети. Временные троллейбусные маршруты:

№ 10. Солнечный берег — ул. Свободы — ул. Тимирязева — пл. Революции — Солнечный берег;

№ 14. ЧМК — ул. Молодогвардейцев — ул. Братьев Кашириных (в оба направления);

№ 17. Ул. Молдавская — Комсомольский проспект — Свердловский проспект — ул. Труда — ул. Братьев Кашириных — ул. Молодогвардейцев — ул. Молдавская;

№ 19. Первоозерный — ул. Свободы — ул. Тимирязева — пл. Революции — Первоозерный.

Жителям предлагают воспользоваться альтернативными автобусными маршрутами: № 2, 4, 51, 64, 71, 483.

Напомним, в Тракторозаводском районе на месяц изменят схему движения двух троллейбусов. 19‑й маршрут усилят, а 6‑й — закроют.