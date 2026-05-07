В центре Челябинска 7 мая перекроют улицы из‑за репетиции парада Победы

Общественный транспорт с 12:00 до 18:00 будет курсировать по измененным маршрутам

В Челябинске во второй половине дня 7 мая 2026 года ограничат движение транспорта в центре города. Перекрытия связаны с проведением генеральной репетиции парада в честь Дня Победы. Как сообщили в мэрии, проезд будет полностью закрыт на нескольких улицах в период с 13:30 до 18:00.

Так, с 13:30 до 18:00 будет закрыто движение на двух участках улиц:

— улица Воровского — на участке от улицы Тимирязева до проспекта Ленина;

— улица Елькина — на участке от улицы Тимирязева до улицы Воровского.

С 14:00 до 18:00 перекроют движение:

— проспект Ленина — на участке от улицы Красной до улицы Свободы;

— улица Цвиллинга — на участке от улицы Тимирязева до улицы Маркса.

Кроме того, на время проведения репетиции парада Победы изменятся маршруты общественного транспорта. В ОГКУ «Организатор перевозок» сообщили, что автобусы, троллейбусы и трамваи будут курсировать по измененным схемам с 12:00 до 18:00.

Автобусы:

№ 2. Чурилово — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Сони Кривой — Свердловский проспект — проспект Ленина — Лесопарковая — Петра Столыпина;

№ 4. Мамина — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Сони Кривой — Свердловский проспект — проспект Ленина — парк Гагарина;

№ 14а. Новосинеглазово — железнодорожный вокзал — Свободы — Тимирязева — Воровского — АМЗ;

№ 18. Завод ЛД — Свободы — Карла Маркса — Цвиллинга — Труда — Кирова — автобусный парк;

№ 22. ЧКПЗ — Свободы — Тимирязева — Сони Кривой — Свердловский проспект — Братьев Кашириных — Генерала Брусилова;

№ 64. Железнодорожный вокзал — Свободы — Братьев Кашириных — автобусный парк;

№ 78. Мамина — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Сони Кривой — Свердловский проспект — проспект Ленина — Энгельса — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Академика Королева;

№ 85. Мамина — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Воровского — Дарвина — Новосинеглазово;

№ 90с. Железнодорожный вокзал — Свободы — Тимирязева — Воровского — АМЗ — Сад «Кристалл» — Новосинеглазово;

№ 123. Автовокзал (Копейск) — проспект Победы — Копейское шоссе — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Сони Кривой — Свердловский проспект — проспект Ленина — парк Гагарина;

№ 128. Автовокзал (Копейск) — проспект Победы — Копейское шоссе — Рождественского — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева —— Сони Кривой — Свердловский проспект — проспект Ленина — Энгельса — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Петра Столыпина;

№ 483. Старокамышинск — Свободы — Тимирязева — Сони Кривой —Свердловский проспект — проспект Ленина — парк Гагарина.

Троллейбусы:

№ 10. «Солнечный берег» — железнодорожный вокзал;

№ 16. АМЗ — Тимирязева — ЖБИ;

№ 17. Молдавская — парк Гагарина;

№ 17. Железнодорожный вокзал — Первоозерный;

№ 19. Мамина — проспект Ленина — Свободы — Труда — Свердловский проспект — проспект Ленина — парк Гагарина.

Трамваи:

№ 3. ЧМК — Кирова — Карла Маркса — депо № 1;

№ 5. ЧЭМК — Горького — Карла Маркса — Труда — Горького — ЧЭМК;

№ 7. ЧГРЭС — Российская — Труда — Карла Маркса — Российская — ЧГРЭС;

№ 16. Чичерина — Кирова — областная больница.