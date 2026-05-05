В центре Челябинска 7 мая ограничат движение из‑за репетиции парада

На 6 часов закроют движение на трех улицах

В Челябинске ограничат движение транспорта на время генерального прогона торжественного построения войск, сообщает пресс-служба ГАИ.

С 12:00 до 18:00 перекроют улицу Воровского (от Тимирязева до проспекта Ленина), проспект Ленина (от Красной до Свободы) и улицу Цвиллинга (от Тимирязева до Карла Маркса).

Кроме того, с 07:00 до 18:00 водителей просят не парковать машины вдоль проспекта Ленина и Малой Ленина — от улицы Красной до Свободы.

