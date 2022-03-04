Жителей Советского района города Челябинска попросили сделать запас воды. С 21:00 5 марта до 12:00 6 марта в жилых и административных зданиях отключат водоснабжение. Кроме того, планируется ограничение движения транспорта по двум полосам в районе дома № 11 по улице Воровского. Предупреждение опубликовала пресс-служба администрации города.
На участке планируется провести восстановительные работы на водоводе. Под отключение попадут 6 жилых и 11 административных зданий:
— ул. Воровского, 1, 1а, 2, 5а, 15, 15а, 15в, 15г;
— ул. Елькина, 43а, 45, 51, 76;
— ул. Кирова, 116;
— пр. Ленина, 55, 55а, 57, 59.
«Обращаемся к жителям с просьбой сделать необходимый запас воды. После завершения работ специалисты МУП „ПОВВ“ проведут восстановление дорожного покрытия во временном варианте, а с началом дорожного сезона — асфальтирование», — сообщили в пресс-службе мэрии.
На участке будет работать техника и бригада специалистов МУП «ПОВВ».