В центре Челябинска 6 жилых домов и 11 административных зданий останутся без воды

В Советском районе отключат водоснабжение с 5 по 6 марта

Жителей Советского района города Челябинска попросили сделать запас воды. С 21:00 5 марта до 12:00 6 марта в жилых и административных зданиях отключат водоснабжение. Кроме того, планируется ограничение движения транспорта по двум полосам в районе дома № 11 по улице Воровского. Предупреждение опубликовала пресс-служба администрации города.

На участке планируется провести восстановительные работы на водоводе. Под отключение попадут 6 жилых и 11 административных зданий:

— ул. Воровского, 1, 1а, 2, 5а, 15, 15а, 15в, 15г;

— ул. Елькина, 43а, 45, 51, 76;

— ул. Кирова, 116;

— пр. Ленина, 55, 55а, 57, 59.

«Обращаемся к жителям с просьбой сделать необходимый запас воды. После завершения работ специалисты МУП „ПОВВ“ проведут восстановление дорожного покрытия во временном варианте, а с началом дорожного сезона — асфальтирование», — сообщили в пресс-службе мэрии.

На участке будет работать техника и бригада специалистов МУП «ПОВВ».