В центре Челябинска 5 мая перекроют движение транспорта

Ограничения связаны с реконструкцией теплотрассы

В Центральном районе Челябинска на улице 3-го Интернационала с 5 по 15 июля закроют движение транспорта. На этом участке будут ремонтировать теплотрассу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.



Ремонт разделят на два этапа:

С 8:00 5 мая до 20:00 10 июня нельзя будет проехать на участке от дома № 59 до дома № 61;

С 20:00 часов 10 июня до 20:00 часов 15 июля движение закроют на участке от дома № 61 до дома № 65;

В администрации Челябинска просят автолюбителей учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.