В центре Челябинска 29 января без воды останутся жилые дома и детский сад

Рабочие проведут ремонт водовода

29 января, в среду, рабочие МУП «ПОВВ» займутся ремонтом водовод вблизи дома № 77 по улице Елькина в Советском районе Челябинске. Из-за этого с 09:30 до 20:00 (ориентировочно) отключат водоснабжение в близлежащих объектах.

Как сообщает МУП «ПОВВ», без воды останутся административные здания по улице Елькина с номерами 77, 77а, 79, 79а, 81, 81а, 81б, 85 стр.1, 98/1, 90, 90а, 90б, 92, 92а, 92б, 94.

Воды не будет в детском саду по адресу улица Елькина, 94а и в многоквартирных домах на улице Елькина, 96, 96а и 98, на улице Курчатова, 4, 4а и 6а.