В центре Аши благоустроили сквер за 32,5 млн рублей

За преображение общественного пространства проголосовало большинство жителей

В Ашинском районе в 2021 году благоустроили 10 общественных территорий, для этого были выделено 61,4 млн рублей. Одним из объектов обновления стал квартал в центральной части города, в него вошли сквер, площадь и пешеходные зоны нескольких улиц. Проект стал победителем всероссийского конкурса объектов благоустройства и получил деньги на реализацию 32,6 млн рублей. По мнению министра строительства и инфраструктуры области Юлия Элбакидзе, такая работа даст толчок для развития внутреннего туризма в Аше.

В Аше закончился первый этап работ по благоустройству сквера «Территория притяжения». Работы идут по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Проект участвовал во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах в 2020 году. На реализацию проекта в 2021 году выделено 32,6 млн рублей.

За него проголосовали жители района, выбирая объект для благоустройства. В проект включено преображение территории от Комсомольской площади до улицы Нелюбина в центральной части города Аши. Проведено обустройство пешеходных зон на улицах Ленина, Красногвардейской и Кирова, с организацией заездных карманов для общественного транспорта. Установлен памятник семье возле ЗАГСа. Реконструирован памятник Солдату-Освободителю и установлены барельефы на тему боев Великой Отечественной войны. Отремонтирована близлежащая территория, проведено озеленение. Установлены новые светильники и прожекторы. В сквере появились лавочки и урны, сообщает пресс-служба правительства области.

«Радует, что жители активно приняли участие в голосовании и выбрали для своего города удобные и востребованные общественные пространства. Мы рассчитываем, что они станут точками роста, а продуманное и согласованное с гражданами благоустройство повысит экономическую и инвестиционную привлекательность территорий, даст толчок развитию внутреннего туризма», — отметил министр строительства и инфраструктуры Юлий Элбакидзе.

Всего на благоустройство общественных пространств в Ашинском районе, по сведениям пресс-службы правительства области, из федерального бюджета в 2021 году было выделено 58,3 млн рублей, областного бюджета — 2,5 млн рублей, местного бюджета — 0,6 млн рублей.