В Центре адаптации иностранных граждан Челябинской области рассказали о лекциях для мигрантов

Проект позволит приезжим изучить нормы жизни в РФ

В Челябинской области успешно стартовала работа Центра социальной и культурной адаптации иностранных граждан при правительстве региона. Это пилотный проект Федерального агентства по делам национальностей, который реализуется всего в пяти регионах страны. Помимо нашей области, центры запустили в Республике Татарстан, Республике Саха (Якутия), Хабаровском крае и Кемеровской области. Сегодня, 30 мая, журналисты медиахолдинга «Первый областной» побывали на лекции центра.

Для достижения максимальной эффективности интеграции иностранных граждан необходимо активное сотрудничество с работодателями. Привлечение работодателей к программе позволит:

• Повысить эффективность адаптации: обучение сотрудников в рамках программы центра обеспечит их понимание законодательства и культурных норм, что способствует более гармоничному взаимодействию в коллективе.

• Предотвратить конфликты: знание правовых норм и культурных особенностей снизит вероятность недоразумений и конфликтов на рабочем месте.

• Повысить производительность труда: успешная адаптация иностранных сотрудников положительно сказывается на их производительности и эффективности работы.

• Создать благоприятный имидж компании: демонстрация заботы о своих сотрудниках, включая иностранных граждан, повышает репутацию компании и привлекает высококвалифицированных специалистов.

Центр активно работает над привлечением работодателей к сотрудничеству, предлагая различные формы взаимодействия, включая корпоративные тренинги и консультации.

«Работа с мигрантами необходима для успешной интеграции иностранцев в общество, предотвращения правонарушений и создания благоприятных условий для работы и жизни. Мы будем проводить лекции и на предприятиях региона, например: ПАО „Южуралзолото Группа Компаний“, КФХ „Набот“, ООО „ЖБИ 74“, ООО „Тайгинский ГОК“», — сказал директор центра Михаил Подобед.



Планируется сотрудничество с органами внутренних дел в целях предотвращения правонарушений среди мигрантов, обмена информацией о ситуации в миграционной сфере и совместного решения проблем, связанных с нелегальной миграцией и борьбой с экстремизмом. Об этом говорил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, он поручил профильным ведомствам и муниципалитетам быть на связи с центром и разрабатывать методики для решения проблем всем вместе.

Лекции проводятся для мигрантов, которые уже сдали экзамен в центре тестирования иностранных граждан Южно-Уральского государственного университета.

Ежедневно занятия посещают около 200 человек. Лекции проходят на русском языке, и спикеры напоминают иностранным гражданам об обязательном его изучении. Лекторы центра посвятили многие годы работе в органах внутренних дел, на госслужбе. Поэтому имеют колоссальный опыт и глубокое понимание миграционного законодательства.

«Курс лекций, проводимый центром, включает в себя следующие ключевые модули: подробное разъяснение российского законодательства, касающегося мигрантов. Особое внимание уделяется вопросам оформления патента на работу, ответственности за участие в экстремистской деятельности, незаконный оборот наркотиков, а также правилам участия в митингах и демонстрациях. Иностранным гражданам четко объясняются ограничения на участие в политической деятельности. Знакомство с русской культурой, традициями, обычаями и праздниками. Этот модуль, судя по отзывам слушателей, вызывает наибольший интерес. Иностранные граждане активно участвуют в обсуждениях, задают вопросы, демонстрируя желание лучше понять российскую культуру и менталитет. Например, многих удивляет запрет многоженства в России», — рассказала лектор центра Ирина Шнайдер.



Также во время лекций иностранцам разъясняют, что пройти упрощенную процедуру получения гражданства можно, заключив контракт с Министерством обороны. Уже 135 иностранных граждан воспользовались такой возможностью.









Сами слушатели демонстрируют интерес к лекциям.

«Было очень познавательно. Много не знал. И понимаю, как важно соблюдать законы и правила страны, в которой нахожусь», — сказал гражданин Узбекистана Обидин Надмиддинов.

Важно отметить, что Центр адаптации иностранных граждан создан не только не столько для мигрантов, сколько для местных жителей, — необходимо показать южноуральцам, что программа обучения поможет приезжим успешно интегрироваться и работать, не притесняя интересы россиян.





Накануне в Магнитогорске состоялось совещание по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ. Одной из основных проблем было названо снижение уровня межнационального согласия. Работа центра в том числе направлена и на погашение таких конфликтов и создание благоприятной среды для всех. От того, как центр реализует эту задачу, зависит, появятся ли подобные проекты во всех регионах России.

«Сегодня власти сталкиваются с новыми вызовами. С одной стороны, это серьезное информационное воздействие, когда любой момент ссоры, конфликта (криминального или бытового), в который вовлечены люди разных национальностей, используется для дестабилизации внутриполитической ситуации и для снижения уровня поддержки СВО. Второй момент — миграционное давление. Все регионы его испытывают в разной степени, потому что достаточно высокая бюджетная обеспеченность, высокий уровень доходов, много строек, объектов ЖКХ и так далее, куда как раз и стремятся попасть рабочие мигранты», — сказал на совещании руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

На обсуждении этих проблем были представлены успешные региональные практики. Достигнута договоренность о распространении лучшего опыта на другие регионы Уральского федерального округа с целью сохранения межнационального мира и согласия.