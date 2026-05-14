В ЦВО открыли горячую линию для родственников раненых военных

Семьи бойцов смогут оперативно узнать, где их близкие проходят лечение

При военно‑медицинском управлении Центрального военного округа (ЦВО) начала работу специализированная горячая линия Центра учета раненых. Новый канал связи создан для оперативного информирования семей военнослужащих о месте нахождения бойцов, которые проходят лечение в медицинских учреждениях, сообщает уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

По телефону можно уточнить, находится ли военнослужащий в той или иной медорганизации, а также дату его поступления. При этом сведения о диагнозе и результатах лечения по горячей линии не предоставляются — такие данные родственники могут получить только при личном обращении в военно‑медицинское учреждение.

Телефоны горячей линии:

8 (343) 359‑32‑58

8 (343) 359‑30‑28

8 (343) 359‑33‑13

Линия работает ежедневно с 09:00 до 19:00.

Инициатива создания горячей линии принадлежит уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой.