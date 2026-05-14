При военно‑медицинском управлении Центрального военного округа (ЦВО) начала работу специализированная горячая линия Центра учета раненых. Новый канал связи создан для оперативного информирования семей военнослужащих о месте нахождения бойцов, которые проходят лечение в медицинских учреждениях, сообщает уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.
По телефону можно уточнить, находится ли военнослужащий в той или иной медорганизации, а также дату его поступления. При этом сведения о диагнозе и результатах лечения по горячей линии не предоставляются — такие данные родственники могут получить только при личном обращении в военно‑медицинское учреждение.
Телефоны горячей линии:
8 (343) 359‑32‑58
8 (343) 359‑30‑28
8 (343) 359‑33‑13
Линия работает ежедневно с 09:00 до 19:00.
Инициатива создания горячей линии принадлежит уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой.