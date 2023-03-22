В Центральном районе Челябинска разобьют цветники за 25 млн рублей

В эту же сумму входят работы по поливу и уходу за насаждениями

Администрация Центрального района Челябинска разместила на сайте госзакупок аукцион на выполнение работ по устройству цветочных клумб, конструкций и вазонов. Согласно техническому заданию, опубликованному на портале, начальная цена контракта составляет чуть более 25,3 млн рублей. Заявки на участие в аукционе перестанут принимать 6 апреля, а срок завершения проведения работ — 31 октября 2023 года.

В перечне мест проведения работ указана 21 локация. Например, несколько цветников должны появиться на Бульваре Славы, в парке «Алое поле», на площади Павших Революционеров, у театра оперы и балета, возле «публички» и еще в нескольких местах. Помимо цветников подрядчику предстоит обустроить газоны возле «Уральской молнии», на мемориале «Золотая гора», на пересечении Воровского — Красной и у скульптуры «Трактор С-65» (перекресток Академика Королева — Университетская Набережная).

Отдельно планируется установить цветочные конструкции и вазоны. Так, на разделительном газоне на пересечении Худякова и Лесопарковой будет красоваться конструкция в виде фонаря, появятся целый «рояль» и «термочаши» у дома № 89 по улице Коммуны. У памятника Курчатову и возле Худякова, 7, установят шестигранные вазоны.

Общая площадь оформления цветников в Центральном районе составит 4,9 тысячи квадратных метров, газонов — 324,7 «квадратов», а конструкций и вазонов — чуть более 50 квадратных метров. В рамках контракта исполнителю работ нужно ухаживать за всеми насаждениями, перевозить грунт и поливать растения с помощью поливомоечной машины.

Что касается наполнения цветников, то на участках, обозначенных в контракте, высадят красные, белые и розовые бегонии, сальвию, лимонный и оранжевый тагетес, цинерарию, четыре вида петуний, бальзамин, агрегатум, колеус, канны и даже тюльпаны.

Кстати, в прошлом году у челябинцев возникли вопросы по цветочному оформлению клумб на площади Революции и у драматического театра: горожанам они показались неухоженными. В мэрии тогда объяснили, что цветники соответствуют современным стандартам ландшафтного дизайна. Также глава города Наталья Котова прошлой осень анонсировала появление муниципальной службы по озеленению. Кроме того, в Челябинске стартовала весенняя обрезка деревьев.