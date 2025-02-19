В Центральном районе Челябинска до июля частично ограничат движение транспорта

Это связано со строительством водопровода

В центре Челябинска почти на полгода ограничат движение на улицах Маркса, Российской и Красноармейской из-за строительства кольцевого водопровода. Об этом сообщили в мэрии.

Так, с 20 февраля по 31 июля будут поэтапно ограничивать движение транспорта на пересечении улиц Маркса и Российской при повороте в сторону проспекта Ленина, по крайней правой полосе улицы Российской в районе дома № 142 и по крайней правой полосе улицы Красноармейской в районе дома № 106.

Работы по строительству водопровода ведет ООО «Голос. Строительство».