В тройке самых известных людей Южного Урала — Алексей Текслер, Ирина Гехт и Валерий Гартунг

Наибольший рост узнаваемости — у нового спикера ЗСО Александра Лазарева

Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и госслужбы опубликовал традиционный рейтинг известности VIP-ов Южного Урала. Как сообщили в лаборатории прикладной политологии и социологии вуза, в топ-10 вошли представители исполнительной власти и бизнеса, политики и руководители местных управлений федеральных ведомств.



Всего в рейтинг РАНХиГС вошли 110 известных персон. Первое место ожидаемо занимает губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он действительно публичный человек, к тому же настоящий генератор информационных поводов и местного, и федерального масштаба, так что его первенство, по мнению социологов академии госслужбы, вполне оправданно.

С конца 2020 года заметно выросла известность первого заместителя губернатора Ирины Гехт, занявшей второе место. Ирина Альфредовна тоже постоянно попадает в поле зрения СМИ. Увы, чаще всего по печальному поводу: она чаще других членов правительства ведет брифинги по ситуации с коронавирусом в Челябинской области.

На третьем — лидер реготделения партии «Справедливая Россия — За Правду», депутат Госдумы Валерий Гартунг, также много лет подряд находящийся в публичном пространстве. Год назад он занимал второе место, с которого Валерия Карловича вытеснила Ирина Гехт.

Топ-5 замыкают крупнейшие бизнесмены: председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников и совладелец ГК «Ариант» Александр Аристов.

За ними следует глава Челябинска Наталья Котова, причем социологи отмечают серьезный рост ее известности за минувший год. На седьмом месте — руководитель регионального управления ФАС Анна Козлова. Вслед за ней идет поднявшийся за 2021 год на восемь позиций председатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин. РМК, напомним, в Челябинской области известна как масштабными социальными проектами в разных районах, так и уже подзабывшимся скандалом вокруг строительства Томинского ГОКа.

Две позиции потерял, скатившись на девятое место, депутат Госдумы Владимир Бурматов. Замыкает десятку самых известных личностей министр образования Челябинской области Александр Кузнецов.

Социологи РАНХиГС отмечают серьезный взлет известности нового спикера ЗСО Александра Лазарева, в ноябре сменившего на этом посту подавшего в отставку Владимира Мякуша: одно это событие прибавило Лазареву 66 позиций в рейтинге, подняв его на 38-е место. На втором месте по динамике — детский омбудсмен Евгения Майорова, за год поднявшаяся на 33 позиции, до 36-го места. Замыкает же список из 110 самых известных людей гендиректор Магнитогорского комбината Павел Шиляев.