В Троицкую епархию привезут мощи одного из самых почитаемых русских святых

Ковчег с частицей мощей Сергия Радонежского побывает в крупных храмах епархии

Православные Троицкой епархии смогут прикоснуться к частице мощей одного из самых почитаемых русских святых. Ковчег с мощами Сергия Радонежского доставят на Южный Урал из Свято-Троицкой Сергиевой лавры 22 июня, сообщили в пресс-службе Челябинской митрополии.

Преподобный Сергий Радонежский (в миру Варфоломей) — известный во всем мире чудотворец и один из самых почитаемых русских святых. Сергий Радонежский внес огромный вклад в возрождение русской монашеской традиции и основал крупнейший мужской монастырь — Троице-Сергиеву лавру. Именно этот святой в 1380 году благословил московского князя Димитрия Донского перед битвой на Куликовом поле. И послал в помощь русскому князю двух своих иноков-воинов — Пересвета и Ослябю.

Сергий Радонежский любим и почитаем многими. Божиему угоднику молятся в любой жизненной ситуации. Считается, что святой особо помогает в учебе и является покровителем всех учащихся.

В День Святой Троицы, 23 июня, в Троицке под открытым небом будет совершена Божественная литургия. Праздничное богослужение возглавит сонм архиереев Челябинской митрополии. Все пришедшие на праздник «Троица в Троицке» смогут прикоснуться к мощам преподобного.

Также до 30 июня святыня побывает в Южноуральске, Пласте, Еманжелинске, Варне, Чесме и селе Уйском. Расписание можно найти в группе в ВК Челябинской митрополии.