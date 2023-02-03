В троицкой многоэтажке перегорели бытовые приборы и пропал свет из-за скачков напряжения

Решать проблему жильцам придется за свой счет или через суд к сетевой организацией

В одном из многоквартирных домов Троицка у жильцов перегорели телевизоры и холодильники из-за периодических скачков напряжения, которые продолжались больше месяца и в конце концов привели к обесточиванию двух подъездов. Некоторые жильцы вынуждены были покинуть свои квартиры. Чтобы установить причины происходящего, мэрия организовала обследование дома. А следственные органы начали проверку на наличие состава преступления. Подробности — в материале ИА «Первое областное».

О проблеме дома № 12 в 10-м квартале (поселок ГРЭС) написала в социальных сетях троичанка Римма Муртазина. Пятиэтажное общежитие было построено около 50 лет назад и состояло из двух корпусов, соединенных одноэтажной кулинарией. В 2019 году после крупной коммунальной аварии один из корпусов признали аварийным и срочно расселили. А второй почему-то не признали, хотя уже много лет стены здания идут расходящимися трещинами из-за неравномерной осадки фундамента. В прошлом году снесли бывшую кулинарию. Теперь ко всем бедам добавились необъяснимые скачки напряжения до 360-380 вольт.

По словам Риммы Муртазиной, 24 января перепад напряжения был такой силы, что у многих соседей перегорели телевизоры, стиральные машины и холодильники. Вызванный электрик проблему не обнаружил. Очередной мощный скачок 1 февраля вывел из строя бытовую технику во втором и третьем подъездах. На этот раз предполагаемую причину вроде бы нашли и устранили, однако поздно вечером того же дня — новый перепад. При этом лампочки в квартирах просто взрывались. После этого случая два подъезда полностью остались без света. Для восстановления электроснабжения необходима замена СИП-кабеля длиной 50 метров в подвале дома.





Многие жильцы, у кого была такая возможность, переехали из обесточенного строения. Остались пенсионеры, инвалиды и семьи с маленькими детьми, утверждает Римма Муртазина.

ИА «Первое областное» направило запрос в администрацию города Троицка с просьбой прокомментировать ситуацию. В пресс-службе мэрии ответили, что на место выехали специалисты МУП «Электротепловые сети», чтобы провести обследование дома, определить виды ремонтных работ и их стоимость.

Поскольку от дома отказываются все управляющие компании (по данным мэрии, по причине больших долгов дома за текущее содержание), оплачивать ремонт проводки жильцам придется за свой счет. По этому вопросу сегодня проходило собрание собственников и жильцов квартир, но его результаты пока неизвестны. Как владелец 18,3% жилых площадей, муниципалитет будет участвовать в ремонте в пропорциональной доле.

Кроме того, администрация города направила гарантирующему поставщику электроэнергии ООО «Уралэнергосбыт» письмо с просьбой в кратчайшие сроки стабилизировать напряжение в доме. ИА «Первое областное» запросило комментарий в компании. В энергоснабжающей организации «Уралэнергосбыт» нам пояснили, что жалобы на некачественную поставку электроэнергии от администрации Троицка поступили только сегодня. Со слов представителей сетевой компании МУП ЭТС, авария уже устранена. Причиной послужило перегорание распределительного устройства внутри дома.

«Так как в общежитии нет управляющей компании, ответственность за содержание и исправность домовых инженерных систем несут собственники помещений и администрация. С нашей стороны в течение недели будет дополнительно организована проверка качества поставки электроэнергии», — говорится в сообщении.

В мэрии Троицка отметили, что жильцы могут претендовать на компенсацию за перегоревшую технику от сетевой организации в судебном порядке. В пресс-службе филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» корреспонденту информагентства сообщили, что питающие пострадавший дом сети находятся в собственности иной организации. Какой именно — там сказать не смогли. Получить эту информацию в мэрии также не удалось.

Тем временем следственное управление по Челябинской области по поручению главы ведомства начало доследственную проверку по факту необеспечения режима энергоснабжения жилого дома.

«В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц специализированной организации, в чьи обязанности входит обеспечение нормативного режима энергоснабжения», — прокомментировали в управлении.