В троицком центре для детей-сирот открыли скалодром

В учреждении живут 25 воспитанников

В Троицке для сирот и ребят, оставшихся без попечителей, открыли скалодром. Лазание должно помочь ребятам скорректировать проблемы с позвоночником, развить умение работать в команде и в целом разнообразить досуг. Подробности сообщили в пресс-службе областного правительства.

Новую локацию открыли в троицком «Центре помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей». Там живет 25 детей от 4 до 18 лет.

«С 2022 года ребята могли поучаствовать в досуговых и конкурсных мероприятиях центра. В декабре 2022 года, учитывая желание воспитанников, было достигнуто соглашение об установке скалодрома в центре помощи детям», — отметили в правительстве.

Скалодром развивает чувство равновесия, умение координировать движения, внимательность и дает равномерную физическую нагрузку.

«Скалодром подарит ребятам возможность заниматься в свободное от школы время в шаговой доступности, под присмотром руководителя», — добавила директор центра Татьяна Чащина.