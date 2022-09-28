В Троицке закончили озеленять сквер памяти воинов-интернационалистов. Работы начали весной этого года, на что из областного бюджета выделили около четырех миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Минэкологии Челябинской области.
Сейчас оборудованы газоны, высажено больше 400 кустарников, а также 60 деревьев, некоторые из которых — четыре метра в высоту. Также в сквере работает автополив.
Напомним, в Челябинске работают над обустройством первого инклюзивного сквера. Он появится в Центральном районе города на пересечении улиц Труда и Володарского до конца 2022 года.
Кроме того, в начале месяца в Тракторозаводском районе обустроили новый сквер. Он расположился по улице Бажова. Вместо заросшей и неухоженной территории теперь появились зоны отдыха, площадка для воркаута и сеть велодорожек.
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