В Троицком районе квартиру ограбили, пока хозяин в ней спал

Оказалось, мужчина просто забыл закрыть дверь.

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В Троицком районе Челябинской области местный житель села Песчаное обратился к сотрудникам полиции, когда обнаружил, что его ограбили прямо в собственной квартире. Мужчина лег спать, но не закрыл дверь. Этим воспользовался грабитель.

Подозреваемый заглянул в квартиру, увидел, что хозяин спит, и вынес оттуда телеприставку, мобильный телефон, а также продукты из холодильника. Когда он собрался уходить, его заметил проснувшийся хозяин квартиры.

«По данному факту в Межмуниципальном отделе МВД России „Троицкий“ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом „г“ части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации — „Грабеж“. Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы сроком до семи лет», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Подозреваемый — 43-летний мужчина, на время следствия был помещен СИЗО. Все, что он вынес из квартиры, удалось вернуть хозяину.