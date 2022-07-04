В Троицком районе 49 сел и деревень ожидают газа

Разбираемся, что мешает газификации малых населенных пунктов

Из 74 населенных пунктов Троицкого района Челябинской области негазифицированными остаются 49, или 66%. В основном это деревни и поселки, в которых проживает около трети населения муниципалитета. Как рассказал ИА «Первое областное» глава района Тимур Мухамедьяров, включить их в программу газификации мешает отсутствие проектно-сметной документации и отсутствие бюджетного финансирования на ее подготовку.

Жители поселка Морозкино (166 домов) в социальных сетях пожаловались главе региона на отсутствие газа. По словам Тимура Мухамедьярова, этот поселок вместе с еще шестью населенными пунктами включен в план 2022 года на разработку проектов газопроводов. Однако средства на эти цели в бюджете текущего года не заложены.

«По первому и пока единственному коммерческому предложению разработка проекта газопровода для поселка Морозкино обойдется в 9 млн рублей. Будем стараться найти средства за счет экономии на закупках и резервов. Если не получится, то средства будут заложены в бюджете на 2023 год», — уточнил Тимур Мухамедьяров.

Но даже если проектно-сметная документация будет готова в следующем году, получит положительное заключение госэкспертизы и поселок войдет в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Российской Федерации», то жители Морозкино в самом лучшем случае получат голубое топливо никак не раньше 2025—2026 года. Год уйдет на строительство подводящего газопровода протяженностью 10 км и еще год — на разводящую сеть.

Однако в реальности газ придет в Морозкино гораздо позже, поскольку в районе есть населенные пункты с уже готовыми проектами, ожидающие своей очереди на газификацию. Среди них, например, центральная усадьба сельского поселения, в состав которого входит Морозкино, — село Дробышево.

Как пояснили ИА «Первое областное» в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области, разработка проектно-сметной документации может быть профинансирована не только из местного бюджета, но и за счет средств самих жителей. По словам главы Троицкого района, такой вариант жителям Морозкино предлагался, но они от него отказались: для них это слишком большая финансовая нагрузка.

На сегодня уровень газификации Троицкого района составляет 75,8%. Это близко к среднеобластному показателю 77%. Как ранее сообщало ИА «Первое областное», в 2022 году газ получат 16 населенных пунктов Челябинской области, которые раньше никогда не были газифицированы. Среди них два населенных пункта Троицкого района: поселок Шантарино и село Каменная Речка.

С учетом нынешних темпов Челябинская область рассчитывает достигнуть уровня газификации в 90% к 2035 году.