В троицком парке после реновации появится фуд-молл с оранжереей

Мэр Александр Виноградов рассказал о строительных работах в городе

Мэр Троицка Александр Виноградов после того, как на два месяца был отстранен от исполнения полномочий из-за судебных разбирательств, приступил к своим обязанностям и взял на строгий контроль проведение строительных работ в городе. Ранее он уже объяснил ИА «Первое областное», что в городе идет отставание в графике по некоторым объектам, что и побудило его отложить 100-дневный отпуск.

Сегодня, 28 мая, глава города посетил парк культуры и отдыха имени Н. Д. Томина. Здесь идут земляные работы, будут высажены 400 молодых саженцев деревьев. Концепция обновленного парка стала победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. К федеральному гранту были дополнительно выделены еще и областные средства.

«Наша задача — не подвести губернатора, который нам оказал большое доверие, выделив средства, и реализовать проект в сроки, установленные условиями конкурса»,

— пояснил глава города.





В новом парке предусмотрен так называемый фуд-молл с оранжереей «Светлица-теплица». Это пространство полностью отдано для инвесторов.

«В целом мы приглашаем бизнес-сообщество к активному сотрудничеству, чтобы новые общественные территории были не только красивыми, но и функциональными и комфортными для посещения людей всех возрастов», — говорит Александр Виноградов.

Объект должен быть сдан в конце октября этого года.

Кроме того, в этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» будет начато благоустройство проспекта Неплюева, здесь должны появиться велодорожка и обновленный тротуар. Также в Троицке будет возрождаться ипподром и запланировано строительство новой котельной.

«Я чувствую поддержку троичан и уверен, что вместе мы добьемся больших успехов в благоустройстве нашего города. Но за два месяца моего отсутствия работа велась не очень эффективно, поэтому наша задача — вернуться к набранным до этого времени темпам, завершить все объекты в установленные сроки и не выбиваться из графика. Показательный пример — это ремонт дорог. Ведь уложить новое асфальтовое покрытие в ранние сроки удалось благодаря отыгранным в начале года контрактам», — прокомментировал Александр Виноградов.

В городе также идет реконструкция стадиона «Сатурн плюс». На очередной этап выделено 36 миллионов рублей. А 1 сентября этого года будет открыт первый в Челябинской области школьный технопарк «Кванториум».



Однако не все троичане оценивают эстетическую сторону благоустройства города. Месяц назад в мэрии рассказали, как жительницы города сломали новую скульптуру художника, устроив фотосессию верхом на арт-объекте.