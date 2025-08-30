В Троицком округе строят ФАПы и ремонтируют больницы

Каждый объект обязательно оснащают новым оборудованием

В Троицком округе модернизируют сразу 10 объектов здравоохранения. Внешне и внутренне обновляются больницы, поликлиники, роддом. Строятся новые ФАПы. Модернизации первичного звена здравоохранения в Челябинской области большое внимание уделяет губернатор Алексей Текслер. Так, до конца 2025 года в регионе обновят и построят почти 100 медучреждений.

«В этом году в рамках президентской программы модернизации первичного звена здравоохранения по всему региону мы завершим работы на 98 медицинских объектах. Будет построено 18 новых, а на 80 объектах завершим капитальный ремонт. Таких масштабов создания и модернизации медицинской инфраструктуры наша область не знала даже в советские годы»,— отметил Алексей Текслер в обращении к депутатам Заксобрания региона.

В Троицком округе лечебные учреждения сделают не только комфортными для пребывания пациентов: качество медпомощи также улучшится благодаря новой современной технике, которой оснащают объекты, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Инфекционное отделение в Троицке, являющееся важным объектом для обеспечения эпидемиологический безопасности региона, теперь как новое: фасад здания обновлен, крыша отремонтирована. Для маломобильных пациентов установили пандус. Внутри также сделан ремонт и оборудованы боксы для пациентов.

В лечебном корпусе в Троицке — ключевом объекте медицины в городе — ремонт уже завершен. Расположенный здесь региональный сосудистый центр обновили и оснастили новейшим ангиографом. Также в корпусе капитально отремонтировали диагностические кабинеты и палаты.

В троицком родильном доме капитальный ремонт уже на финишной прямой. Здесь завершают отделочные работы и монтаж современного оборудования. Это в том числе системы вентиляции и канализации.

В поселках Нижняя Санарка, Ясные Поляны и Целинном капитально ремонтируют поликлиники. В зданиях заменили кровлю, обновили фасад. Внутри поликлиники также преображаются. Кроме того, в амбулаториях заменили инженерные сети.

«Капитальный ремонт обеспечит жителям сел доступ к качественной первичной медико-санитарной помощи и профилактическим осмотрам не выезжая в город»,— отметили в региональном правительстве.

В селе Песчаном благодаря ремонту участковой больницы появится возможность развернуть небольшой стационар. Общестроительные работы там уже завершены.

В поселке Белозеры в конце года появится фельдшерско-акушерский пункт. Его каркас уже установлен. Новый ФАП построят и в деревне Сары.