В троицком Берлине наладили подачу питьевой воды после вмешательства прокуратуры

Местная администрация выполнила работы по решению суда

Администрация Троицкого района исполнила решение суда о надлежащей организации водоснабжения в небольшом селе Берлин. Как сообщили в региональной прокуратуре, на протяжении длительного времени качество воды из скважины не соответствовало санитарно-эпидемиологическим нормам. По микробиологическим показателям в воде зафиксировали повышенное содержание железа.

Местные власти никак не отреагировали на это, поэтому был подан иск в суд, чтобы возложить на районную администрацию обязанность по организации подачи нормальной воды в сельские дома.

«Решением Троицкого городского суда требования прокурора удовлетворены, суд обязал администрацию Троицкого муниципального района в течение двух лет с момента вступления решения суда в законную силу организовать на территории п. Берлин снабжение населения питьевой водой в приоритетном порядке...»— рассказали в надзорном ведомстве.

При этом количество подаваемой воды должно быть таким, чтобы полностью удовлетворить физиологические и бытовые потребности селян. Конечно, не забыли и о требовании, чтобы вода соответствовала санитарно-эпидемиологическому законодательству. В итоге район исполнил решение суда и ввел в эксплуатацию резервную артезианскую скважину, где качество воды соответствует всем необходимым требованиям.

О данной проблеме в троицком Берлине ИА «Первое областное» рассказывало еще в начале 2021 года. Уже тогда суд возложил обязанность по подаче нормальной воды в селе на администрацию района. Кстати, в этом году начнут решать вопрос с водоснабжением в поселке Тайгинка (Кыштым), где так и не удалось использовать скважины. Для этого там проложат новый трехкилометровый водовод, а источником воды станет озеро Сугомак.