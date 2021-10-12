В троицких школах пройдут онлайн-уроки с китайскими учителями

Власти города и мэрия провинции Хэйхэ КНР продолжают сотрудничество во время пандемии

Глава города Троицка Александр Виноградов провел встречу по ВКС с начальником канцелярии иностранных дел города Хэйхэ Китайской Народной Республики Ян Цзе. В мэрии южноуральского города рассказали, что до конца 2021 года в рамках действующего соглашения о сотрудничестве между двумя городами запланированы двусторонние уроки в школах, трансляции концертов и встречи с инвесторами.

Встреча в формате видеоконференции прошла по инициативе китайской стороны. В 2018 году администрация города Троицка и руководство города Хэйхэ подписали соглашение о намерении сотрудничества. До введения ограничительных мер по распространению коронавирусной инфекции представители Китая приезжали в Троицк. Теперь эти встречи проходят онлайн.

«Участники рассказали друг другу о том, какие положительные изменения произошли в двух городах с момента последней встречи. Затронули тему борьбы с новой коронавирусной инфекцией и поговорили о том, какие серьезные потрясения приходится переживать двум странам и всему миру в связи с пандемией. Стороны обменялись новыми предложениями по сотрудничеству — это и онлайн-уроки в школах, и трансляции выступлений творческих коллективов, и организация выставок, и другие направления», — пояснили в пресс-службе троицкой мэрии.

Александр Виноградов предложил сотрудничать инвесторам из КНР, отметив, что в городе есть свободные инвестиционные площадки. До конца 2021 года запланировано проведение нескольких рабочих встреч между главами городов.