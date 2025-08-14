В Троицке завершен масштабный ремонт поликлиники

Теперь жители города могут получать медицинскую помощь в современных, комфортных условиях

Развитие медицины является одним из приоритетов развития Челябинской области, об этом неоднократно говорил губернатор Алексей Текслер. Более того, за последние шесть лет его слова ни разу не разошлись с делом: с 2019 года на Южном Урале было построено и отремонтировано 310 объектов здравоохранения, приобретено почти 4500 единиц медоборудования и более 320 единиц медицинского автотранспорта. В текущем году эта работа набрала беспрецедентные обороты — по программе модернизации первичного звена здравоохранения по всему региону будут построены 18 новых объектов, а на 80 завершат капитальный ремонт. И в ближайшие годы будут реализованы новые проекты, включая строительство многофункциональных медицинских центров и обновление существующих объектов.

«Таких масштабов создания и модернизации медицинской инфраструктуры наша область не знала даже в советские годы», — отмечал ранее Алексей Текслер.

Одним из почти сотни объектов 2025 года стала поликлиника в Троицке. На обновление двух этажей медучреждения было выделено около 25 миллионов рублей из областного бюджета. Ее капитальный ремонт стал важной вехой в процессе модернизации медицинской инфраструктуры региона, отметил приехавший на открытие замглавы региона Станислав Мошаров.

Обновление поликлиники включало полную модернизацию здания. Были заменены все инженерные коммуникации и сантехника, а каждое помещение теперь соответствует современным стандартам. Заменили и оборудование: установленные бактерицидные рециркуляторы обеспечивают безопасное пребывание пациентов. Для создания доступной среды были установлены лифт для маломобильных граждан и пандус у центрального входа. Также были адаптированы санитарные комнаты.

Обновленная поликлиника предназначена более чем для 55 тысяч прикрепленных жителей и сможет принимать до 850 пациентов в смену. Она также включает дневной стационар на 11 коек и круглосуточную неотложную помощь.

Как отметила министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская, реализация национальных проектов — это важный инструмент повышения качества медицинской помощи в регионе:

«Каждый объект, будь то капитальный ремонт или строительство нового медучреждения, независимо от масштабов, направлен на создание комфортных условий для пациентов и медицинских работников. Сегодня мы видим еще один значимый результат этой работы: успешно завершен крупный проект, который позволит жителям региона получать современную и доступную медицинскую помощь».

Обновленная поликлиника — это новый виток в медицине Троицкого городского округа, в котором присутствуют все условия для эффективной профилактики, диагностики и лечения пациентов, добавила министр.

И область не будет останавливаться на достигнутом, снова и снова говорит губернатор. По словам Алексея Текслера, в регионе сформированы планы по продолжению программы модернизации первичного звена на следующие пять лет, до 2030 года.