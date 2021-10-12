В Троицке затопило канализацией крупный торгово-развлекательный комплекс

Аварию на коллекторе устраняют уже вторую неделю

В Троицке несколько дней топило канализационными стоками торгово-развлекательный комплекс «Гостиный двор». Городское ЖКХ пытается предотвратить разлив отходов, но пока даже не может найти место порыва. От коммунальной аварии пострадали предприниматели, арендующие площади в ТРК. Один из них рассказал ИА «Первое областное», как взял кредит на развитие дела, которое теперь утонуло в городских фекалиях.

Торгово-развлекательный комплекс «Гостиный двор» стоит в центре Троицка, в нескольких сотнях метров от городской администрации. Здание арендуют несколько организаций и предпринимателей. Теперь вторую неделю ТРК вынужден закрыться от посетителей и клиентов, потому что его залило сточными водами из-за порыва ветки на центральной системе водоснабжения. Представитель собственника здания рассказал ИА «Первое областное», как произошло затопление и что пытается предпринять городская власть.

Сергей Антонов несколько лет представляет интересы собственника здания торгово-развлекательного центра «Гостиный двор». Двухэтажное здание пострадало от коммунальной аварии еще 4 октября. Вторую неделю в помещениях пытаются ликвидировать последствия разлива, а сам Сергей Антонов пострадал от вдыхания отравляющих паров.

«У нас особенно пострадал цокольный этаж — его залило сантиметров на сорок. Воду откачали, но все в грязи. Удушающий запах распространился на два этажа. Работать в таких условиях просто невозможно. Теперь все предстоит отмывать, но здание промокло, и никто не гарантирует, что порыв не повторится. У Горводоканала нет даже понимания, что произошло: порыв, засор. Они сейчас перекачивают стоки из забитого коллектора в свободный. Просто занимаются перекачкой, а не устранением аварии, какое уж до последствий…» — сетует Сергей Антонов.

Он пояснил, что большинство площадей в здании и так были «законсервированы»: сауна, бильярд, гостиница на двух этажах пустовали с начала пандемии коронавируса. Самый «проходной» был цокольный этаж, здесь расположилась кофейня. Ее владельцы взяли кредит на развитие бизнеса, но теперь не представляют, что делать дальше.

Хозяин кофейни Руслан Султанов рассказал информагентству, что не смог даже составить акт осмотра с представителями ЖКХ.

«Я пришел утром 4 октября открывать кофейню и уже в дверях почувствовал тошнотворный запах канализации. Начал спускаться: все в конденсате, дышать невозможно, пол затопило по первую ступеньку. Черная жижа залила сначала на 20 сантиметров, на следующий день — на 40. Мы сами вылавливали документы, спасали мебель, бытовую технику, кассовые аппараты намокли от пара. В тот же день я написал заявление в ЖКХ, но у меня даже не поставили визу „входящие“ на заявлении, и так никто не пришел на акт осмотра», — рассказывает предприниматель.

Руслан открыл кофейню в январе, для этого он оформил кредит и сделал ремонт в арендованном помещении. Кофейня занимала 50 квадратных метров, на 80 «квадратах» он со своей спутницей Ириной делал косметический ремонт — планировал расширяться. Теперь все планы Руслана утонули в городских фекалиях.

«Я не представляю, что делать дальше. На независимую экспертизу у меня денег нет, а пострадало все: мебель, стены, витрины, холодильники, продукты. Терминал вышел из строя, и теперь я не могу доказать в банке, что поломка произошла не по моей вине. Неприятно, что никто из городской администрации не принимает какого-то человеческого участия, ни комиссии на месте не было, ни акта осмотра, ни диалога, как решать проблему», — делится впечатлениями Руслан.

Между тем в городской мэрии подтвердили, что службы не могут определить место порыва системы.

«ООО „Троицкий Водоканал водоснабжение“ проводит работы по откачке стоков для того, чтобы определить конкретное место порыва. Для этого были приобретены две мощные помпы. Несмотря на выходные, ООО „Троицкий Водоканал водоснабжение“ продолжало работы для скорейшего устранения аварии. Ситуация находится под постоянным контролем администрации города», — пояснили в мэрии.

В троицкой администрации считают, что при строительстве канализации к зданию «Гостиного двора» собственником не была сделана запорная арматура и не был установлен обратный клапан. Это позволило бы закрыть доступ стоков к зданию в момент коммунальной аварии.