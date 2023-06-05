В Троицке заложили основание будущего памятника пограничникам всех поколений

Монумент появится на набережной реки Уй

В Троицке заложили камень в основание будущего памятника «Защитникам рубежей Отечества всех поколений». Монумент появится на набережной реки Уй, у Свято-Троицкого кафедрального собора, сообщили в пресс-службе регионального правительства.



Памятник здесь планировали установить с 2017 года. Тогда с инициативой выступили местные ветераны-пограничники.

«В 1743 году на берегах реки Уй выросла Троицкая крепость для защиты юго-восточных границ России. В суровые годы Великой Отечественной войны и в мирное послевоенное время троичане мужественно защищали страну от Заполярья до Черного моря. Современная история России вновь тесно связала Троицк с государственной границей, с военнослужащими, которые надежно и ответственно выполняют свой долг», — отметили в пресс-службе правительства области.

Сняли ткань с первого камня в основании мемориала начальник пограничного управления ФСБ России по Челябинской области Дмитрий Тишин, первый замминистра общественной безопасности региона Владимир Гусак, мэр Троицка Александр Виноградов и председатель Троицкого отделения «Союза ветеранов пограничной службы» Василий Хасанов.

«Мой муж — пограничник, его часто нет дома, мы очень скучаем вместе с детьми. Сегодня мы пришли его морально поддержать, потому что уважаем всех, кто служил, отдавал жизни, защищая границы Родины. Считаем, что этот памятник необходим и очень важен для потомков», — поделилась посетившая мероприятие жена пограничника Юлия Ахметгареева.

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