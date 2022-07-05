В Троицке за долги перед энергетиками в 29 миллионов осуждены супруги-бизнесмены

Один из осужденных проходит как потерпевший по делу троицкого мэра

4 июля Троицкий городской суд вынес приговоры Игорю и Светлане Барковым. Бизнесмены признаны виновными в причинении ущерба в 29 миллионов ПАО «ОГК-2» и ее филиалу — Троицкой ГРЭС. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе Троицкого горсуда, супруги Барковы получили по три года лишения свободы.



Как пояснили в Троицком горсуде, Игорь и Светлана Барковы в 2013—2017 годах были учредителями местной теплоснабжающей компании ЗАО ТЭК. Компания собирала с населения деньги за тепловую энергию, но вот поставщикам — электростанции — средства не перечисляла. Руководство ссылалось на отсутствие платежей от населения. В результате в отношении супругов было возбуждено уголовное дело по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору и причинившее особо крупный ущерб».

«Барковы приговорены к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 50 тысяч рублей каждый. С них солидарно взыскана сумма причиненного ПАО „ОГК-2“ ущерба», — сообщила секретарь горсуда Анастасия Здебськая.

ЗАО ТЭК, где, по сведениям из открытых источников, Игорь Барков в прошлом являлся учредителем, и подконтрольное ему ЗАО «Теплосервис» фигурируют в уголовном деле главы Троицка Александра Виноградова. Как сообщало Первое областное информагентство, в марте 2021 года мэр был задержан по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Виноградов в октябре 2019 года передал права на эксплуатацию оборудования ЗАО ТЭК — тепловых пунктов — сторонним организациям.

Сам глава города вину отрицает: по его словам, по вине компании троичане холодной осенью могли остаться без отопления и решение о включении частного оборудования было принято не им единолично, а на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в присутствии прокурора. Впоследствии Виноградов был заключен под стражу, после смягчения меры пресечения он вернулся к своим обязанностям.