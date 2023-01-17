В Троицке за 27 миллионов благоустроят сквер

В поселке Энергетиков планируют установить сухой фонтан

В Троицке благоустроят общественное пространство в поселке Энергетиков. Работы рассчитаны на два года. Сегодня, 17 января, объявили электронный аукцион для определения подрядчика, передает корреспондент медиахолдинга «Первый областной» в Троицке.

На работы выделили 27,2 миллиона рублей.

Благоустройство проведут на территории возле центра культурного развития «Энергетик». Помимо освещения, тротуарного покрытия, в проекте говорится об установке сухого фонтана — конструкции, которая выпускает воду прямо из покрытия и тут же отводит ее обратно в резервуар. Зрители видят лишь бьющие «из-под земли» струи, регулируемые по напору.

Напомним, ранее стало известно, что в Челябинской области определено 105 общественных пространств и 89 дворов, которые благоустроят в 2023 году.