В Троицке выбрали площадку для проведения областного Сабантуя

Один из самых любимых жителями Челябинской области праздников состоится 10 июля

Троицк готовится вновь принять областной Сабантуй. Представители правительства региона вместе с правоохранителями проинспектировали несколько возможных площадок для проведения праздника.

Заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов, первый замминистра культуры региона Ирина Анфалова-Шишкина, глава Троицка Александр Виноградов и представители силовых структур осмотрели три площадки. Это ипподром, СНТ «Обувщик» и территория бывшей вертолетной части.

«Проверяющие оценивали основную площадь для массового гулянья и территорию паркинга. В результате было принято решение провести Сабантуй на прежнем месте (вертолетная площадка)», — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Сабантуй традиционно объединит народности, проживающие на территории Челябинской области, жителей соседних регионов и Казахстана, укрепляет дружеские межнациональные и межконфессиональные отношения.

Добавим, в Троицке на 9 июля намечена культурная программа в рамках международной научно-практической конференции «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России».