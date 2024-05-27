В Троицке установили монумент пограничника с собакой

Скульптура выполнена в технике каслинского литья

В Троицке Челябинской области возвели новый памятник, посвященный пограничной службе. Новый монумент — фигуру служащего с собакой — установили в преддверии празднования Дня пограничника, рассказали в правительстве области.

Скульптурная композиция символизирует готовность защитников страны к любым угрозам. Мужчина, грозно смотрящий вдаль, олицетворяет всех пограничников, находящихся все время на страже своей родины.

«Такие памятники символизируют нашу память и гордость за подвиги героев. Это важно для молодых сотрудников и подрастающего поколения, которые придут на смену и возьмут на себя мужество так же доблестно нести службу», — подчеркнул заместитель губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин.

Отлит памятник из чугуна. Он создан южноуральскими мастерами каслинского литья.