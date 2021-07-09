В Троицке стартовала научно‑практическая конференция «Расулевские чтения»

В пленарном заседании принял участие глава региона Алексей Текслер

В эти минуты в Троицке проходит пленарное заседание научно-практической конференции «Расулевские чтения», в которых принимает участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Одна из центральных тем научного форума — развитие нацпроектов в области этноконфессионального туризма, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В нынешнем году научно-практическая конференция «Расулевские чтения» проводится при поддержке правительства Челябинской области в 10-й раз. Основная ее цель — сохранение единства мусульманского сообщества Челябинской области в составе одной централизованной религиозной организации — Центрального духовного управления мусульман России. В этом году в заседании конференции принимают участие 370 человек, в том числе 68 докладчиков.

«В последние годы „Расулевские чтения“ все больше приобретают форму научного форума. Мы видим, что к нам приезжают паломники, мы считаем это важным фактором развития. Правительство Челябинской области стремится к равноправному общению со всеми конфессиями. Вчера с Талгатом-хаджи-хазратом подписали обновленное соглашение о социальном сотрудничестве региона и Центрального духовного управления мусульман России. Челябинская область готова поддержать развитие Троицкого медресе. Мы рассчитываем, что ежегодно из его стен будут выходить около двадцати молодых священнослужителей», — обратился к собравшимся Алексей Текслер.

Впереди участников международной конференции ждет обсуждение важнейших тем на различных диалоговых площадках. Среди самых острых тем: «Практика муниципальных образований по социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в российское общество», «Ислам в России: историческая традиция, современные вызовы» и другие. В них принимают участие общественные деятели, чиновники и ученые.

Справка. Конференция «Расулевские чтения» носит имя Зайнуллы Расулева, одного из самых влиятельных мусульманских деятелей России, основателя медресе в г. Троицке в 1883 году — ключевого мусульманского образовательного учреждения середины XIX — начала XX века для татар, башкир и казахов.