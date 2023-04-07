В Троицке сотрудники Госавтоинспекции спасли семью во время ночного пожара

Под угрозой находились трое взрослых и двое малышей

Экипаж ДПС в Троицке, возвращаясь с рабочей смены, заметил дым над одним из домов в поселке Гончарка. Инспекторы поспешили на место происшествия: оказалось, что горит баня, и огонь вот-вот может перекинуться на жилой дом. Лейтенанты полиции Александр Гайсин и Виктор Чикин вызвали пожарных и приступили к эвакуации жильцов.

В доме находились трое взрослых и два маленьких ребенка, которые не подозревали о надвигающейся опасности. Полицейские разбудили их, помогли убрать со двора автомобиль, отключить электричество, а затем начали самостоятельно тушить пожар. Вскоре к ним присоединились сотрудники МЧС и справились с горением. Обошлось без пострадавших.

Как уточнили в ГУ МВД России по Челябинской области, за проявленные профессионализм и грамотные действия принято решение поощрить лейтенантов полиции Александра Гайсина и Виктора Чикина.