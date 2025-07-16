В Троицке снимают приключенческое кино для детей

Федеральная премьера фильма состоится летом 2026 года

В Троицке стартовали съемки нового детского полнометражного фильма «Привет, Медведь!». Это семейная комедия с элементами фэнтези и дорожного приключения. Съемки пройдут более чем в 20 регионах России и за границей, сообщают организаторы.

По сюжету фильма 11-летний Миша случайно запускает загадочную игру, которая буквально «останавливает» мир. Чтобы снять магическое заклятие, он вместе с сестрой Алисой отправляется в большое путешествие по России, разгадывая тайны и собирая фотографии артефактов на фоне достопримечательностей.

«Фильм покажет семейные ценности через ситуации, с которыми сталкиваются родители и дети. Главные герои будут путешествовать через портал по регионам России. Проект покажет, что можно провести незабываемый отпуск в любом регионе России и получить массу впечатлений от достопримечательностей различных городов», — говорят организаторы.

Глава Троицка Дмитрий Гатов лично дал символический старт проекту. На съемках в Троицке задействованы 17 учеников троицкой киношколы.

Автор: Ксения Максимовских