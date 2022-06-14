В Троицке решили заманивать туристов на цветущий ковыль

Растение выбрали визуальным брендом исторической части города

Город Троицк принимает участие во всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города. Победа в отборе предполагает финансирование на благоустройство, создание комфортной и доступной среды для туристов. В мэрии рассказали, что в качестве «городской изюминки» решили выбрать цветущий ковыль, ведь в городе встречается целых три вида степного растения.

Туристам даже предлагают проводить фотосессии на фоне цветущего ковра из ковыля. Правда, в мэрии не уточняют, растет ли ковыль прямо на улицах города, где планируют обновить исторический центр для туристов.

Конкурс проходит в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он стартовал в 2022 году, муниципалитеты претендуют на субсидии на проекты по созданию привлекательной туристической среды в центрах исторических городов. Средний размер субсидии в случае победы на каждый проект составит около 250 млн рублей.

Претенденты должны подготовить проект так называемого туристического кода центра города — единого пространства с достопримечательностями, пешеходными зонами, ярмарками, фотозонами и смотровыми площадками, современной системой навигации и инфраструктурой для людей с инвалидностью.

«К рассмотрению принимают проекты, разработанные для городов с численностью населения от 5 тыс. до 2 млн человек», — отметили организаторы.

Победителей конкурса будет определять Ростуризм.

«В рамках конкурса проектная группа „ЯРУС“ совместно с Travel Business School работают над выявлением ценностей города, его изюминками для того, чтобы сформировать туристический бренд. Среди таких особенностей — командой было принято решение использовать расположение Троицка на границе, а также цветение ковыля. В городе встречается три вида ковыля: Иоанна, Лессинга и Тырса. Один из них занесен в Красную книгу», — сообщили в администрации города Троицка.

В мэрии предположили, что на фоне цветущего ковыля можно сделать атмосферные фотографии, и поделились снимками первой фотосессии одного из челябинских модельных агентств.