В Троицке решается вопрос о расселении дома, где ночью рухнули перекрытия

Введен режим повышенной готовности

Власти Троицка решают вопрос о расселении многоквартирного дома по улице Интернациональной, где накануне произошло обрушение пола двухкомнатной квартиры, расположенной на первом этаже трехэтажки, об этом сообщили в администрации города.

После обрушения плит перекрытия в доме прошло экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, был введен режим повышенной готовности.

«Решается вопрос о заключении договора со спецорганизацией, которая проведет обследование всего дома и даст заключение о необходимости расселения или капремонта. Эта услуга будет оплачена из городского бюджета. Жильцам пострадавшего подъезда будет предложен маневренный жилой фонд», — сообщили в мэрии.

Добавим, на месте работали оперативные службы, в том числе спасатели Троицкого ПСС, которые произвели разведку, частичный разбор завалов, уточнили масштаб и характер разрушений, а также достали из-под завалов документы.

Напомним, ранее сообщалось, что на момент обрушения первой плиты в квартире находилась пожилая женщина.

«Она проснулась от глухого треска, пошла посмотреть, что происходит, и вышла в подъезд позвонить детям — это ее и спасло. Родные забрали бабушку на ночь к себе, а ночью в подвал рухнул пол практически по всей площади квартиры», — рассказали в ПСС.

Добавим, свою проверку по факту обрушения плит перекрытия в доме проводит прокуратура.