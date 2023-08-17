В Троицке ремонтируют 120-летний женский монастырь

Долгие годы сестры восстанавливали обитель самостоятельно

В Троицке кипит работа по восстановлению келейного корпуса Свято-Казанского женского монастыря. Здание было построено больше 120 лет назад, его стены хранят память многих десятилетий. Здесь располагалась церковно-приходская школа для девочек, а с приходом советской власти помещения были переоборудованы в многочисленные конторы. В 90-е годы в эти стены снова вернулись люди духовные. Именно тогда и начали восстанавливать келейный корпус.

Долгие годы монахини справлялись собственными силами. Но время не щадит ничего. Когда сестры перешли к ремонтам стен, поняли — самим уже не справиться. Трещины достигали 10 сантиметров. Да и крыша в монастыре стала проседать.

«Сначала пришлось заняться реставрацией стен. Специальной винтовой арматурой сшивать трещины, заливать специальным составом. По периметру и всем капитальным стенам проложили железобетонные балки», — рассказывает казначей и регент Свято-Казанского монастыря, монахиня Варсонофия.

К работам подключились строители. В настоящее время бетон, которым будут заливать трещины, проходит лабораторную экспертизу. Как только будет получено заключение, работы продолжатся.

«Трещины больше двух сантиметров заполняются специальным архитектурным бетоном. Это лечение стен, потому что трещины были 10см. Но сейчас это все ликвидируется», — объясняет главный инженер строительного управления Андрей Клочков.

Работы по восстановлению планируют завершить уже к концу августе, если не помешает погода.