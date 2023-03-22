В Троицке спасатели Челябинской областной поисково-спасательной службы распилили 500 квадратных метров льда на реке Уй в районе моста. Это позволит избежать образования ледовых заторов в створе реки, когда уровень воды поднимется. Об этом сегодня, 22 марта, сообщили в пресс-службе администрации города Троицка.
В мэрии пояснили, что размеченный на квадраты лед при подъеме уровня воды ломается на фрагменты и беспрепятственно проходит между опорами моста.
«В работе используем бензопилы на универсальных платформах. Путем выдалбливания ледовых траншей ослабляем лед, чтобы в этом месте не образовался затор. Площадь распила по обе стороны моста составляет примерно 500 квадратных метров», — рассказал начальник поисково-спасательного подразделения Владимир Мацун.
Ранее ИА «Первое областное» рассказывало о противопаводковом подрыве льда на реке Нижний Тогузак в Варненском районе. В Троицке считают, что распиловка является более экологичной и малозатратной альтернативой подрыву.
Подробнее о том, как будут пропускать весенний паводок в этом году на территории Челябинской области, читайте в нашем материале.