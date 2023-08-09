В Троицке пройдет городской праздник здоровья

Жители города смогут бесплатно пройти ЭКГ и сдать тест на ВИЧ

На Южном Урале возобновляют проведение массовых профилактических медицинских акций. Уже в субботу, 12 августа, масштабный праздник здоровья состоится в Троицке, сообщает пресс-служба Челябинского областного центра общественного здоровья.

В 10 часов утра возле спортивного клуба «Сатурн-плюс» начнется акция «10 000 шагов». Гостей праздника ждет насыщенная спортивная программа: мини-футбол, волейбол, стритбол, армрестлинг, шахматы, легкоатлетическая эстафета.

А в полдень на центральной площади Троицка развернется медицинский городок. Врачи из местных поликлиник и областного центра здоровья проведут мини-диспансеризацию. Горожане смогут сделать ЭКГ, пройти тестирование на ВИЧ и поговорить с профессиональным психологом.

«Также мы проведем мастер-классы: как самостоятельно измерить артериальное давление, как правильно считать калории, чтобы похудение было неопасным и комфортным», — говорит заместитель главного врача ЧОЦОЗ МП Ольга Яворская.

Для гостей праздника также выступят местные музыкальные коллективы.