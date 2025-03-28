В Троицке проходят курсы тактической медицины

В них принимают участие волонтеры, педагоги, представители власти и силовых структур



В Троицке Челябинской области с 27 по 28 марта проходит семинар-практикум «Основы оказания первой помощи в мирное время и в условиях вооруженного конфликта».

Инициатором мероприятия выступил глава города Дмитрий Гатов.





В качестве инструкторов выступают ветераны боевых действий, специалисты по военно-медицинской подготовке и тактической медицине Военно-медицинской академии им. Кирова и Центра специальной подготовки ТАКМЕД Игорь Ембулаев и Алексей Приходько. Они делятся опытом оказания первой помощи, эвакуации пострадавших, а также правилами применения медицинских средств в различных условиях.

«Основная задача — познакомить местных жителей с основными понятиями, что такое гражданская доврачебная первая помощь, что такое первая помощь на поле боя. Знакомим с алгоритмами, которые применяются, и существующей нормативно-правовой базой», — поясняет Игорь Ембулаев.

Инструкторы рассказывают, что начали ездить с занятиями с началом СВО. Объехали все регионы России, проводили волонтерские занятия с гражданами, учителями «Основ безопасности и защиты Родины», физкультуры и спорта, госслужащими, военнослужащими.

В Троицке 27 марта обучение прошли представители силовых структур, администрации города, городских организаций, а также депутаты Троицкого городского собрания. 28 марта семинар посетят работники образовательных учреждений.





Обучение включает не только теоретическую часть, но и практические занятия. Участники отрабатывают навыки переноса пострадавшего, извлечения из автомобиля и перемещения в безопасное место.

Глава города Дмитрий Гатов подчеркивает важность проведения таких семинаров, особенно для тех, кто часто работает с большим количеством людей, в том числе детей. Он выразил надежду, что полученные знания позволят участникам эффективно оказывать первую помощь в критических ситуациях. Семинар является уникальным событием для Южного Урала, так как специалисты такого уровня впервые проводят обучение в регионе.