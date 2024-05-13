В Троицке поздравили с 101‑летием ветерана Великой Отечественной войны

Зоя Анисимовна участвовала в освобождении нескольких городов Европы

В Троицке поздравили с 101‑летием ветерана Великой Отечественной войны Зою Кривопалову. Женщина участвовала в боевых действиях по освобождению Саратова, а также Ровно, Кишинева и других городов Европы, сообщает администрация города.

После окончания 7‑го класса Зоя Анисимовна работала телефонисткой на Троицком мясокомбинате. В мае 1942 года добровольцем ушла на фронт, была назначена связисткой огневой точки в городе Бологое. Великую Победу она встретила в звании сержанта, после чего вернулась в Троицк, окончила медучилище и уехала в Катав-Ивановск, где проработала по специальности более 50 лет.

«Вы прошли героический путь и сохранили в себе доброту и радость, оптимизм и любовь к жизни. Вы — пример стойкости и силы духа. Ваш многолетний добросовестный труд и общественная деятельность являются образцом преданности своему делу, выдержки и терпения», — отметил исполняющий обязанности главы города Троицка Андрей Андреев.

Героический подвиг Зои Анисимовны послужил примером следующим поколениям, которые тоже связали свою жизнь со служением Родине.