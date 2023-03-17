В Троицке поймали и выпустили в лес заблудившуюся в городе косулю

Скорее всего, животное выбежало из леса, спасаясь от собак

По улицам Троицка в течение нескольких часов бегал молодой самец сибирской косули. После безуспешных попыток его поймать горожане обратились за помощью к профессиональным охотникам, которые отловили животное и вернули его в естественную среду обитания. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» рассказал председатель городского общества охотников Анатолий Литвинов.

События имели место 16 марта. О появлении в городе лесного обитателя Анатолий Литвинов узнал от одной из местных жительниц, которая увидела косулю в окно. К тому времени животное уже довольно долго бегало по городу, успело попасть в объективы мобильных телефонов и успешно избегало попыток ему помочь. В поисках убежища обессилевшая косуля забежала во двор дома № 4 на улице Советской, где всеми четырьмя ногами застряла в сугробе.

«Когда мы попытались приблизиться, она вскочила и сбежала от нас. Около полутора часов мы ее искали, пока не нашли на улице Бородина, где она опять утонула в снегу. Сразу накинулись, повязали и отвезли на машине в ветклинику», — рассказал Анатолий Литвинов.

Животное оказалось молодым самцом. У него было повреждено колено и сломан рог. После обработки раны бедолагу увезли подальше от города и выпустили в лес.

По словам Анатолия Литвинова, за минувшую зиму косули не раз забегали в город.

«Вероятно, их загоняют сюда из леса одичавшие собаки», — считает собеседник агентства.

Министерство экологии Челябинской области рекомендует при обнаружении дикого зверя в городе, поселке или на дороге оставаться на безопасном расстоянии от него, не пытаться покормить или поймать. В случае агрессивного поведения животного необходимо сообщить о нем в МЧС и специалистам охотнадзора по телефонам на сайте Минэкологии.