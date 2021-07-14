В Троицке появились автобусы с валидаторами

Новые ПАЗы поступают по «Инициативному бюджетированию»

В Троицк поступили новые автобусы. Общественный транспорт закупается на средства областного бюджета. Обновление городского автопарка стало возможным после итогов рейтингового голосования программы «Инициативное бюджетирование». Новые ПАЗы оборудованы валидаторами, а власти задумались об оснащении всего городского парка бесконтактными онлайн кассами, сообщает пресс-служба Троицкой администрации.

«В этом году по программе „Инициативное бюджетирование“ проект „Новые автобусы“ набрал наибольшее количество голосов троичан. Из областного бюджета на реализацию проекта были выделены 16 миллионов рублей, на которые в Троицке закупили 6 новых автобусов. Общественный транспорт уже начал поступать в город. Два автобуса находятся на территории МУП „Троицкое ПАТП“, остальные поступят после полной укомплектации», — поясняют в городской администрации.

Новые автобусы марки ПАЗ Вектор оборудованы валидаторами и системой видеонаблюдения. С помощью валидаторов пассажиры могут рассчитываться за проезд бесконтактным способом: транспортной картой, смартфоном или банковской картой.

Директор муниципального унитарного предприятия «Троицкое ПАТП» Альберт Гильманов отметил, что если система бесконтактной оплаты проезда через валидаторы найдет положительный отклик троичан, все автобусы оснастят онлайн кассой.

Напомним, в Челябинск доставили первую партию новых трамваев. Для них уже придумали паттерн, который нанесут на борта вагонов, а салон оснащен USB-розетками для подзарядки мобильных устройств и Wi-Fi для доступа в интернет, кондиционерами и кнопками адресного открытия дверей.

