В Троицке после реконструкции откроют стадион «Сатурн-плюс»

Спортивный объект начнет свою работу после 13 августа

В Троицке 13 августа состоится торжественное открытие стадиона «Сатурн-плюс». Спортивный объект будет доступен для занятий физической культурой и спортом после реконструкции, которая стала возможной в рамках исполнения партийных проектов «Городская среда» и «Детский спорт», сообщает пресс-служба администрации города Троицка.



Торжественное открытие спортивного объекта приурочено ко дню физкультурника. Оно начнется парадом спортсменов, вручением знаков отличия ГТО и показательными выступлениями. Позже пройдут соревнования по мини-футболу, армрестлингу, стритболу, настольному теннису, шахматам, силовому экстриму, самбо, волейболу, а завершится мероприятие товарищеским матчем по футболу в 18:00 между командами «Локомотив» и «Сатурн».



Отметим, что стадион «Сатурн-плюс» будет работать ежедневно с 6 утра до 22 часов. В это время будут часы для свободного посещения, тренировок спортивных секций, уроков физкультуры, расположенных рядом школ, занятий «групп здоровья» и аренды спортивных сооружений.



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