В Троицке после ночного гидроудара частично дали воду в многоквартирных домах и соцобъектах

Для остальных горожан воду пока привозят в цистернах

В Троицке продолжают бороться с аварией, которая произошла в ночь с 14 на 15 августа. Из-за скачка напряжения сегодня вышли из строя сетевые насосы на водозаборе, из-за чего часть города осталась без воды. К вечеру водоснабжение восстановили в большинстве пострадавших объектов, рассказали в Минстрое региона.

«Водоснабжение города частично восстановлено за исключением 25 многоквартирных домов и одного социального объекта, часть частного сектора», — пояснили в ведомстве.

В администрации Троицка уточнили цифры и подсчитали, что под отключение воды после аварии попали 180 домов, которые находятся в центре города. Ремонт по устранению аварии продолжается, бригады действуют на нескольких аварийных участках. Не исключено, что на сетях имеются и другие повреждения, из-за которых вода не доходит до верхних этажей некоторых домов или вообще не поступает в дома.