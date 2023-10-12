В Троицке после банкротства коммунальных предприятий тариф на воду вырос почти на треть

Объяснение беспрецедентному подорожанию дали в регулирующем органе

В Троицке посреди года резко повысились тарифы для населения за услуги водоснабжения и водоотведения. Это стало неприятным сюрпризом для горожан, которые поспешили выразить свое недовольство в социальных сетях. В мэрии пояснили, что пересмотр стоимости услуг произошел в связи с банкротством коммунальных предприятий города и определением нового гарантирующего поставщика. ИА «Первое областное» выяснило, было ли повышение платы законным.

По словам жительницы города Татьяны Кныш, тарифы на воду повысились летом, а за канализацию — осенью, причем сразу на 9 рублей. В мэрии Троицка подтвердили, что пересмотр стоимости услуг действительно был, но, заверили там, произошел в полном соответствии с законом.

Дело в том, что ранее Арбитражный суд Челябинской области признал банкротами ООО «Троицкий Водоканал водоснабжение» и ООО «Троицкий Водоканал водоотведение», которые обеспечивали работу водопровода и канализации. Вместо них администрация города определила в качестве гарантирующего поставщика коммунальных услуг МУП «Электротепловые сети». При такой процедуре предусмотрен пересмотр тарифов применительно к вновь установленной гарантирующей организации.

Так, Минтариф Челябинской области с мая утвердил для МУП «Электротепловые сети» плату за питьевую воду в размере 63,37 руб. за кубометр и с сентября за канализацию в размере 49,66 руб. за кубометр. Поскольку предприятие платит налоги на общих основаниях, тарифы были установлены с учетом НДС. В противном случае размер платы был бы соответственно 52,81 и 41,38 рубля. Прежние обанкротившиеся коммунальные организации НДС не платили, уточнили в администрации города.

Напомним, что с ноября 2022 года в России действует предельный индекс роста платы за коммунальные услуги: суммы в квитанциях не должны увеличиваться сразу больше, чем на 9%. Однако, если верить жителям Троицка, цена на воду выросла гораздо выше этого значения. ИА «Первое областное» обратилось в министерство тарифного регулирования Челябинской области для получения комментария: на каких основаниях утверждались тарифы для МУП «Электротепловые сети»?

В ведомстве сообщили, что после смены гарантирующего поставщика плата за питьевую воду в Троицке по сравнению с декабрем 2022 года выросла на 28,8%, а за водоотведение — на 22,8%. Минтариф не усмотрел в этом нарушения, поскольку, пояснили там, предельный индекс установлен для всех услуг в сумме, а по отдельности их цена может подниматься выше или ниже этого значения. Для сохранения общего баланса в Челябинской области предусмотрены льготные тарифы на тепло и горячую воду. Например, в 2023 году в связи с повышением платы за воду льготные тарифы пересматривались дважды, в том числе для Троицка.