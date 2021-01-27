В Троицке помогают особым детям освоить навыки движения

В центре содействия семейному воспитанию появилось новое оборудование

Система позволит детям с тяжелыми множественными нарушениями развития приобрести, развить или улучшить навыки двигательной активности. Центр реализует специальный проект по работе с детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития «Цветик-семицветик». Это стало возможным благодаря гранту, выигранному в конкурсе инновационных социальных проектов программы «Право быть равным» Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, областным и благотворительным средствам, сообщает пресс-служба министерства социальных отношений области.

«Мы закупили новое оборудование, которое позволит нашим детям с особенностями здоровья учиться передвигаться и в дальнейшем развивать свои двигательные способности. Кто-то из детей научится сидеть, ползать, самостоятельно передвигаться. Для этого приобрели передне-задний вертикализатор, опору для сидения, опору для ползания, ходунки-роляторы, ходунки-каталки, коврики массажные ортопедические", — рассказала директор Троицкого центра содействия семейному воспитанию Инна Ефименко.

Специалисты центра пояснили, что с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка систематические занятия с применением приобретенного оборудования помогут развить опорно-двигательную систему, стимулируют центральную нервную систему к скоординированной работе, тренировке мышечной системы и устойчивой физической памяти, что необходимо в дальнейшей реабилитации детей. Использование оборудования для развития двигательной активности в реабилитационных и абилитационных позволят реализовать индивидуальные физические возможности каждого ребенка и повысят качество их жизни.

Два года назад специалисты центра начали применять новые методики по работе с такими детьми, которые в итоге преобразовались в проект «Цветик-семицветик», который победил в конкурсе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получил грант и поддержку властей области. По итогам проекта специалисты планируют сформировать методические рекомендации по работе с детьми, имеющими множественные тяжелые нарушения развития и делиться ими с коллегами и родителями «особенных» детей.