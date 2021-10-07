В Троицке полностью обновили общественный транспорт

В 2021 году в город поступили пять автобусов и одно маршрутное такси

За пять лет в Троицке полностью обновился общественный автопарк. При этом, как сообщает пресс-служба администрации Троицкого городского округа, за два года в город поступило 12 единиц транспорта, хотя срок полезного использования старых автобусов еще не истек.



В 2020 году город получил шесть зеленых автобусов марки ПАЗ «ВЕКТОР», а в 2021 году в Троицк поступило еще пять современных автобусов и одно маршрутное такси.

«В следующем году мы планируем полностью завершить обновление общественного транспорта. Сейчас занимаемся привлечением в наш город автобусов большей вместимости для использования их в пиковые часы, считаем, что это необходимо для города. Конечно же, мы не забываем и о работе по улучшению качества транспортного обслуживания», — рассказал глава города Александр Виноградов.

Во многих новых автобусах появились светодиодные указатели маршрута и система видеонаблюдения, но главное обновление — это валидаторы. Они позволяют пассажирам оплачивать проезд картой, проезд в автобусе при этом стоит 27 рублей. Это на 10% дешевле, чем в обычном маршрутном такси.