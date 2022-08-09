В Троицке отремонтируют дороги по гостевому маршруту

Обновят улицы в историческом центре к 2024 году

До 2024 года в Троицке отремонтируют дороги в историческом центре города: улицу Октябрьскую и проблемные участки на Володарского и Степана Разина. Эти улицы — часть гостевого маршрута. По проекту на улицах появятся тротуары, велодорожки, парковки и зеленые насаждения. Об этом сообщили в пресс-службе Троицкого городского округа.



В городе уже начались работы по реконструкции улицы Октябрьской. Сейчас на участке заменяют систему водоснабжения. Реконструкция улицы пройдет в три этапа с 2022 по 2024 годы. В 2022 году заменят 4,2 километра дорожного полотна.

Ремонт улицы Володарского на участке от Советской до Красногвардейской и улицы Степана Разина от Октябрьской до Красногвардейской начнут в 2023 году. Сейчас готовится конкурсная документация для проведения аукциона и заключения муниципального контракта.