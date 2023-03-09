В Троицке неубранный снег превратили в детский аттракцион

Пока власти ищут деньги на очистку улиц, маленькие горожане играют в царя горы

Снежная зима стала неожиданностью для властей Троицка. Там предусмотрели недостаточно средств на уборку улиц и, как следствие, вдоль дорог образовались навалы, которые никто не вывозит. Как сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе муниципалитета, чтобы освободить город от снега, мэрия перераспределяет средства с других видов работ. До тех пор снежные кучи на центральной площади объявлены «зимней геопластикой» для детских игр.

Власти сетуют, что нынешней зимой в Троицке выпало гораздо больше снега, чем в прошлом году. А денег на его уборку заложили как обычно. Муниципальный контракт на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений заключен на сумму 24 млн рублей, из которых на зимнее содержание предусмотрено 12 млн рублей. Причем за эти деньги подрядчик обязуется погрузить в самосвалы и вывезти из города строго определенное количество снега.

Так, в соответствующем приложении к контракту на сайте госзакупок стоимость погрузки 100 кубометров снега определена в 26 тыс. 4 рубля. А перевозка одной тонны снега на расстояние до 10 километров — в 42 тыс. 516 рублей. Всего договором предусмотрен вывоз 28 тыс. кубометров снега с автомобильных дорог и 725 кубометров с тротуаров. Вывоз еще примерно 4,7 тыс. кубометров предусмотрен в иных контрактах.

В рамках контракта подрядчик освободил от снега улицы Климова, Гагарина, Неплюева, Подгорную, Крестьянскую, Веденеева и некоторые другие, пока не исчерпал лимит. Снежные кучи остались лежать в том числе и на центральной площади города. В мэрии утверждают, что снег собрали и оставили специально для детских игр, называя импровизированное сооружение зимней геопластикой.

«Учащиеся детской школы искусств № 1 и ребята из близлежащих домов с удовольствием катались зимой на ледянках и ватрушках, играли в царя горы», — заверили в муниципалитете.

Тем не менее снег с площади, а также из частного сектора и подверженных подтоплению участков улично-дорожной сети, вывезут, как только будет заключен новый договор на 14,6 тыс. кубометров снега. Соответствующий аукцион с максимальной сумой контракта 3 млн рублей сейчас размещен на сайте госзакупок. В мэрии пояснили, что дополнительные деньги удалось изыскать, перераспределив средства с других видов работ.

Тем временем обилием неубранного снега в Троицке заинтересовался Народный фронт. Общественники обвинили городские власти в нарушении дорожного контракта и сообщили, что обратились в прокуратуру для проверки на законность «бездействия подрядчика и заказчика». В пресс-службе прокуратуры Челябинской области факт обращения не подтверждают.