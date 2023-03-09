Снежная зима стала неожиданностью для властей Троицка. Там предусмотрели недостаточно средств на уборку улиц и, как следствие, вдоль дорог образовались навалы, которые никто не вывозит. Как сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе муниципалитета, чтобы освободить город от снега, мэрия перераспределяет средства с других видов работ. До тех пор снежные кучи на центральной площади объявлены «зимней геопластикой» для детских игр.
Власти сетуют, что нынешней зимой в Троицке выпало гораздо больше снега, чем в прошлом году. А денег на его уборку заложили как обычно. Муниципальный контракт на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений заключен на сумму 24 млн рублей, из которых на зимнее содержание предусмотрено 12 млн рублей. Причем за эти деньги подрядчик обязуется погрузить в самосвалы и вывезти из города строго определенное количество снега.
Так, в соответствующем приложении к контракту на сайте госзакупок стоимость погрузки 100 кубометров снега определена в 26 тыс. 4 рубля. А перевозка одной тонны снега на расстояние до 10 километров — в 42 тыс. 516 рублей. Всего договором предусмотрен вывоз 28 тыс. кубометров снега с автомобильных дорог и 725 кубометров с тротуаров. Вывоз еще примерно 4,7 тыс. кубометров предусмотрен в иных контрактах.
В рамках контракта подрядчик освободил от снега улицы Климова, Гагарина, Неплюева, Подгорную, Крестьянскую, Веденеева и некоторые другие, пока не исчерпал лимит. Снежные кучи остались лежать в том числе и на центральной площади города. В мэрии утверждают, что снег собрали и оставили специально для детских игр, называя импровизированное сооружение зимней геопластикой.
«Учащиеся детской школы искусств № 1 и ребята из близлежащих домов с удовольствием катались зимой на ледянках и ватрушках, играли в царя горы», — заверили в муниципалитете.
Тем не менее снег с площади, а также из частного сектора и подверженных подтоплению участков улично-дорожной сети, вывезут, как только будет заключен новый договор на 14,6 тыс. кубометров снега. Соответствующий аукцион с максимальной сумой контракта 3 млн рублей сейчас размещен на сайте госзакупок. В мэрии пояснили, что дополнительные деньги удалось изыскать, перераспределив средства с других видов работ.
Тем временем обилием неубранного снега в Троицке заинтересовался Народный фронт. Общественники обвинили городские власти в нарушении дорожного контракта и сообщили, что обратились в прокуратуру для проверки на законность «бездействия подрядчика и заказчика». В пресс-службе прокуратуры Челябинской области факт обращения не подтверждают.